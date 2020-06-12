Результат теста на коронавирус одного из хоккеистов "Бостона" дал положительный результат

ТАСС, 12 июня. Один из игроков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" был инфицирован коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Имя игрока не сообщается, сам хоккеист не имеет симптомов заболевания. Впоследствии он дважды сдал тесты, результаты которых показали отрицательный результат.

Результаты тестов остальных игроков показали отрицательный результат.

НХЛ была приостановлена 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии. Согласно этому показателю "Бостон" занял первое место в таблице. Даты возобновления сезона и места проведения матчей пока неизвестны.