Авербух надеется возобновить ледовые шоу в сентябре

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российский хореограф-постановщик Илья Авербух рассчитывает возобновить проведение шоу в сентябре гала-представлением в Сочи. Об этом Авербух рассказал ТАСС.

В марте в связи с угрозой распространения коронавируса Авербух приостановил гастрольный график своих ледовых шоу.

"Пока мы не понимаем, когда можно будет возобновить работу по массовым мероприятиям. Рассчитываем на сентябрь, готовимся к ледовому гала-шоу в Сочи в сентябре. Раньше, судя по всему, это будет невозможно", - сказал Авербух.

"О нормальной работе сейчас говорить не приходится. Я постарался максимально, насколько это возможно, сохранить работников офиса, мы надеемся на лучшее, хотя понимаем, что ситуация требует определенной оптимизации. Все равно я смотрю в будущее с оптимизмом и рад, что страна, и Москва в частности, выходит из самоизоляции. И все-таки надо смотреть на статистику, необходимо следить за собой, коронавирус пока никуда не делся", - добавил он.

На вопрос, планируются ли постановки для ведущих российских фигуристов, Илья Авербух ответил: "Пока никто не обращался, катки закрыты. Затишье".