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Допинг в спорте

ITA выявило более 80 нарушений после перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2012

Некоторые случаи, как утверждает агентство, приведут к перераспределению медалей
Допинг-проба ЕРА/ТАСС
Описание
Допинг-проба
© ЕРА/ТАСС

ТАСС, 12 июня. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) обнаружило свыше 80 нарушений антидопинговых правил по итогам перепроверки допинг-проб спортсменов - участников Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба ITA.

Отмечается, что некоторые случаи приведут к перераспределению медалей Олимпиады.

"ITA завершило программу повторного анализа проб Олимпийских игр в Лондоне. Было проанализировано более двух третей всех образцов мочи, собранных во время Игр, в общей сложности выявлено более 80 нарушений антидопинговых правил, которые позволят Международному олимпийскому комитету (МОК) в определенных случаях перераспределить медали их законным владельцам" - говорится в заявлении ITA.

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