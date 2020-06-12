Матчи чемпионата Италии начнутся с минуты молчания в память о жертвах COVID-19

ТАСС, 12 июня. Первые матчи после возобновления чемпионата Италии по футболу, а также полуфиналы и финал кубка страны начнутся с минуты молчания в память о жертвах пандемии. Об этом сообщает пресс-служба Итальянской федерации футбола (FIGC).