СМИ: "Ювентус" выставил на трансфер полузащитника Рэмзи

ТАСС, 13 июня. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" выставил на трансфер полузащитника Аарона Рэмзи. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

Причиной такого решения стала очень высокая заработная плата валлийца, который получает €450 тыс. в неделю. Туринская команда из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, хочет сократить свою зарплатную ведомость.

На игрока претендуют два клуба из Английской премьер-лиги, один из них - "Манчестер Юнайтед".

Рэмзи перешел в "Ювентус" из "Арсенала" летом 2019 года на правах свободного агента. В текущем сезоне 29-летний полузащитник принял участие в 24 матчах, в которых забил 4 гола.