"Брешия" намерена подать в суд на Балотелли и его агента Райолу

ТАСС, 13 июня. Итальянский футбольный клуб "Брешия" намерен подать в суд на нападающего команды Марио Балотелли и его агента Мино Райолу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.
Ранее Райола заявил, что Балотелли ни разу не был проверен в клубе на коронавирус. Сам Балотелли позднее подтвердил эту информацию.
В пятницу в тренировочном центре "Брешии" была проведена проверка, причем процедура продолжится и в субботу. "Важно подчеркнуть, что продление инспекции, по-видимому, произошло после ложных заявлений, опубликованных в прессе, - говорится в сообщении. - По этому вопросу мы поручили нашим адвокатам принять меры против тех, кто выдвинул эти ложные обвинения".
По информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, в пятницу Балотелли в третий потребовал у президента клуба Массимо Челлино разрешить ему тренироваться в общей группе, а также официально уведомить его о выплате зарплаты за март. 6 июня итальянский журналист Николо Скира сообщил, что Челлино одобрил расторжение контракта с 29-летним форвардом (официально об этом будет объявлено позднее), между игроком и клубом существует конфликт, футболист не принимал участие в тренировках с момента их возобновления.
Балотелли перешел в "Брешию" в августе 2019 года на правах свободного агента. В текущем сезоне он провел 19 матчей и забил пять мячей. В течение карьеры Балотелли выступал за итальянские "Интер" и "Милан", английские "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", французские "Ниццу" и "Марсель".
В составе "Интера" нападающий стал трехкратным чемпионом Италии (2008, 2009, 2010), обладателем Кубка (2010) и Суперкубка Италии (2009), а также победителем Лиги чемпионов (2010). Вместе с "Манчестер Сити" он выиграл чемпионат Англии (2012) и Кубок Англии (2011). За сборную Италии Балотелли провел 36 матчей, в которых забил 14 мячей. Он является серебряным призером чемпионата Европы 2012 года.