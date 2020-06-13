"Брешия" намерена подать в суд на Балотелли и его агента Райолу

ТАСС, 13 июня. Итальянский футбольный клуб "Брешия" намерен подать в суд на нападающего команды Марио Балотелли и его агента Мино Райолу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Ранее Райола заявил, что Балотелли ни разу не был проверен в клубе на коронавирус. Сам Балотелли позднее подтвердил эту информацию.

В пятницу в тренировочном центре "Брешии" была проведена проверка, причем процедура продолжится и в субботу. "Важно подчеркнуть, что продление инспекции, по-видимому, произошло после ложных заявлений, опубликованных в прессе, - говорится в сообщении. - По этому вопросу мы поручили нашим адвокатам принять меры против тех, кто выдвинул эти ложные обвинения".

По информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, в пятницу Балотелли в третий потребовал у президента клуба Массимо Челлино разрешить ему тренироваться в общей группе, а также официально уведомить его о выплате зарплаты за март. 6 июня итальянский журналист Николо Скира сообщил, что Челлино одобрил расторжение контракта с 29-летним форвардом (официально об этом будет объявлено позднее), между игроком и клубом существует конфликт, футболист не принимал участие в тренировках с момента их возобновления.