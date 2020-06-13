Россиянин Магомедшарипов проведет бой с Родригесом на турнире UFC в августе

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов проведет поединок против мексиканца Яира Родригеса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе (до 66 кг) в августе. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

"Есть такой бой в разработке. Предложили Родригеса, так как [Макс] Холлоуэй и [Александр] Волкановски проведут второй бой. Поэтому будем драться с Яиром. Априори это будет претендентский бой, оба бойца на хорошей победной серии, победитель будет драться за титул", - сказал Магомедов.

На счету 29-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение. В активе 27-летнего Родригеса 13 побед и два поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся.