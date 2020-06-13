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Футбол в России

ФК "Тамбов" погасит долги за использование "Мордовии-Арены" 16-17 июня

По словам спортивного директора клуба Павла Худякова, долг перед управлявшей ареной компанией составляет 16 млн рублей
"Мордовия-Арена" в Саранске Станислав Красильников/ТАСС
Описание
"Мордовия-Арена" в Саранске
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Тамбов" погасит задолженность перед ФГУП "Спорт-Инжиниринг" за использование "Мордовии-Арены" в качестве домашнего стадиона на матчах сезона-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги 16-17 июня. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

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"Деньги нам выделили, сейчас они должны до нас дойти, мы все погасим во вторник-среду в то же время, как пройдем лицензирование. Размер задолженности составляет 16 млн рублей", - сказал Худяков.

"Тамбов" проводил матчи на "Мордовии-Арене", построенной к чемпионату мира, из-за реконструкции собственного домашнего стадиона. Арбитражный суд Тамбовской области 12 мая постановил назначить на 15 июня судебное разбирательство по взысканию с клуба задолженности в размере 17 млн рублей перед "Спорт-Инжинирингом", который являлся управляющей компанией арены.

Оставшиеся домашние матчи сезона "Тамбов" проведет в Нижнем Новгороде на одноименной арене. В турнирной таблице чемпионата России "Тамбов" располагается на 11-й строчке, набрав 25 очков в 22 встречах. В первом туре после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, "Тамбов" на выезде сыграет с "Уфой" 21 июня, встреча начнется в 15:00 мск.

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