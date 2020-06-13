Календарь нового сезона Евролиги и Еврокубка должен быть представлен в конце июня

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Календарь сезона-2020/21 баскетбольных Евролиги и Еврокубка будет полностью готов к концу июня - началу июля. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Евролиги.

Сезон-2019/20 Евролиги не был доигран из-за пандемии коронавируса. Сезон был прерван после 28 туров регулярного чемпионата из 34. Это был первый случай в истории Евролиги, которая проводится с 1958 года, когда турнир не был доигран.

"Новый сезон планируется начать 30 сентября. Сейчас мы ведем работу над календарем как Евролиги, так и Еврокубка, - сказали в пресс-службе. - Предположительно, календарь будет полностью готов и представлен к концу июня - началу июля".

В следующем сезоне Евролиги примут участие те же 18 команд, в числе которых будут и три российских клуба: московский ЦСКА, подмосковные "Химки" и санкт-петербургский "Зенит".

В Еврокубке Россию также представят три клуба.