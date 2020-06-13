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Россиянин Абдурахимов не выступит на турнире UFC на "Бойцовском острове" 11 июля

По словам представителей спортсмена, 38-летний Абдурахимов не выступит на турнире по независящим от него причинам
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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российский боец Шамиль Абдурахимов не выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Об этом ТАСС сообщили в компании Prime Fight Management, представляющей интересы спортсмена.

"Шамиль Абдурахимов подписал с UFC новый контракт на четыре боя и свой следующий бой должен был провести в Абу-Даби. К сожалению, по независящим от него причинам он не примет участие в турнире 11 июля. Дата следующего боя и его соперник пока неизвестны", - сказал собеседник агентства.

38-летний Абдурахимов 11 июля должен был провести бой с французом Сирилем Гане.

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