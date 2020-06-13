Руководство БК "Локомотив-Кубань" хочет видеть в основной команде больше воспитанников

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство "Локомотива-Кубани" рассчитывает, что в новом сезоне в основной команде будет играть как можно больше воспитанников баскетбольного клуба. Об этом ТАСС заявил председатель правления краснодарского клуба Анатолий Мещеряков.

В следующем сезоне "Локомотив-Кубань" выступит во втором по значимости турнире в Европе - Еврокубке.