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Единая лига ВТБ

Руководство БК "Локомотив-Кубань" хочет видеть в основной команде больше воспитанников

Председатель правления краснодарского клуба Анатолий Мещеряков отметил, что главный тренер команды любит "возиться" с молодежью
Председатель правления "Локомотива-Кубани" Анатолий Мещеряков Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Председатель правления "Локомотива-Кубани" Анатолий Мещеряков
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство "Локомотива-Кубани" рассчитывает, что в новом сезоне в основной команде будет играть как можно больше воспитанников баскетбольного клуба. Об этом ТАСС заявил председатель правления краснодарского клуба Анатолий Мещеряков.

В следующем сезоне "Локомотив-Кубань" выступит во втором по значимости турнире в Европе - Еврокубке.

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"Баскетбольные задачи "Локомотива" - занимать самые высокие места в Еврокубке и Единой лиге ВТБ, - сказал Мещеряков. - Но помимо всего прочего, у нас одна из самых сильных школ в российском баскетболе, и в предстоящем сезоне мы надеемся, что в основной команде будет играть больше воспитанников, прошедших нашу школу. У нас сейчас очень хорошая молодежь и именно тот тренер (Евгений Пашутин - прим. ТАСС), который любит с ней возиться".

В досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса чемпионате Единой лиги ВТБ "Локомотив" занял третье место. Директорат турнира решил не определять победителя и призеров сезона.

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