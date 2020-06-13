Черевченко: футболисты ЦСКА и "Арсенала" показали хорошее движение в товарищеском матче

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки футбольных клубов ЦСКА и "Арсенал" продемонстрировали хорошее движение на поле в товарищеском матче, который прошел в субботу. Об этом ТАСС рассказал главный тренер тульской команды Игорь Черевченко.

Матч, проходивший в Москве в закрытом режиме, завершился победой "Арсенала" со счетом 3:2.

"Тяжело судить по первой игре, но движение было. Игровые задумки, которые мы наигрывали, есть, доволен игрой своих ребят, - сказал Черевченко. - Игра была интересной с обеих сторон, команда ЦСКА тоже двигалась хорошо. Видно было, что ЦСКА хочет, по этой игре, и жаль, что такие матчи проходят без болельщиков".

До возобновления Тинькофф - Российской премьер-лиги "Арсенал" больше не будет проводить товарищеские матчи, сообщил Черевченко. "Мы поэтому с ЦСКА договорились об этой игре с учетом недельного цикла, это удобный график для нас. Мы всех в деле посмотрели, сделали для себя определенный вывод", - отметил тренер.

"Арсенал" в 23-м туре примет "Спартак" 20 июня. "Еще неделя есть, примерно мы знаем, как "Спартак" играет, но за это время у соперника может поменяться рисунок", - сказал он.