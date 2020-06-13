Дортмундская "Боруссия" в гостях обыграла "Фортуну" в чемпионате Германии по футболу

ТАСС, 13 июня. Дортмундская "Боруссия" победила со счетом 1:0 дюссельдорфскую "Фортуну" в гостевом матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.
Гол забил вышедший на замену Эрлинг Холанд (90+5).
"Боруссия" является самым удобным соперником для "Фортуны" в истории чемпионата Германии, дюссельдорфский клуб одержал 15 побед при 19 поражениях. Самая крупная победа "Фортуны" в истории бундеслиги также состоялась в матче против дортмундцев: в сезоне-1983/1984 "Боруссия" проиграла в Дюссельдорфе со счетом 0:7.
После 31-го тура "Боруссия" занимает второе место в таблице чемпионата Германии, набрав 66 очков. В активе лидирующей "Баварии" 70 баллов, свой матч 31-го тура команда проведет позднее в субботу. "Фортуна" с 28 очками занимает 16-е место.
В следующем туре "Боруссия" сыграет дома 17 июня с "Майнцем", "Фортуна" в тот же день встретится на выезде с "Лейпцигом".
Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|30
|22
|4
|4
|90-30
|70
|2
|Боруссия Д
|31
|20
|6
|5
|82-35
|66
|3
|Лейпциг
|31
|17
|11
|3
|77-32
|62
|4
|Боруссия М
|30
|17
|5
|8
|57-36
|56
|5
|Байер
|30
|17
|5
|8
|56-40
|56
|6
|Вольфсбург
|30
|12
|9
|9
|42-36
|45
|7
|Хоффенхайм
|31
|12
|7
|12
|42-52
|43
|8
|Фрайбург
|30
|11
|8
|11
|39-41
|41
|9
|Герта
|30
|10
|8
|12
|43:51
|38
|10
|Шальке
|30
|9
|11
|10
|35-47
|38
|11
|Айнтрахт Ф
|30
|10
|5
|15
|49-55
|35
|12
|Кельн
|30
|10
|5
|15
|47-57
|35
|13
|Аугсбург
|30
|8
|8
|14
|41-57
|32
|14
|Унион
|30
|9
|5
|16
|35-53
|32
|15
|Майнц
|30
|9
|4
|17
|39-62
|31
|16
|Фортуна
|31
|6
|10
|15
|33-61
|28
|17
|Вердер
|30
|6
|7
|17
|30-63
|25
|18
|Падерборн
|30
|4
|8
|18
|33-62
|20