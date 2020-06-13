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Футбол в Германии

Дортмундская "Боруссия" в гостях обыграла "Фортуну" в чемпионате Германии по футболу

Единственной гол на пятой добавленной минуте забил Эрлинг Холанд
Футболисты "Боруссии" EPA-EFE/LARS BARON
Описание
Футболисты "Боруссии"
© EPA-EFE/LARS BARON

ТАСС, 13 июня. Дортмундская "Боруссия" победила со счетом 1:0 дюссельдорфскую "Фортуну" в гостевом матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.

Гол забил вышедший на замену Эрлинг Холанд (90+5).

"Боруссия" является самым удобным соперником для "Фортуны" в истории чемпионата Германии, дюссельдорфский клуб одержал 15 побед при 19 поражениях. Самая крупная победа "Фортуны" в истории бундеслиги также состоялась в матче против дортмундцев: в сезоне-1983/1984 "Боруссия" проиграла в Дюссельдорфе со счетом 0:7.

После 31-го тура "Боруссия" занимает второе место в таблице чемпионата Германии, набрав 66 очков. В активе лидирующей "Баварии" 70 баллов, свой матч 31-го тура команда проведет позднее в субботу. "Фортуна" с 28 очками занимает 16-е место.

В следующем туре "Боруссия" сыграет дома 17 июня с "Майнцем", "Фортуна" в тот же день встретится на выезде с "Лейпцигом".

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Германии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Бавария30224490-3070
2Боруссия Д31206582-3566
3Лейпциг311711377-3262
4Боруссия М30175857-3656
5Байер30175856-4056
6Вольфсбург30129942-3645
7Хоффенхайм311271242-5243
8Фрайбург301181139-4141
9Герта301081243:5138
10Шальке309111035-4738
11Айнтрахт Ф301051549-5535
12Кельн301051547-5735
13Аугсбург30881441-5732
14Унион30951635-5332
15Майнц30941739-6231
16Фортуна316101533-6128
17Вердер30671730-6325
18Падерборн30481833-6220

 

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