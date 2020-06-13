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Футбол в России

Аджоев: ЦСКА и "Арсенал" остались довольны товарищеским матчем

Руководитель тульского клуба отметил, что футболисты обошлись без травм

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Футбольные клубы ЦСКА и "Арсенал" довольны проведением контрольного матча перед возобновлением Тинькофф - Российской премьер-лиги. Такое мнением ТАСС высказал руководитель тульского клуба Гурам Аджоев.

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Матч, проходивший в Москве в закрытом режиме, завершился победой туляков со счетом 3:2.

"Такая товарищеская игра очень важна, была большая пауза, поэтому нужно обязательно иметь игровую практику, чтобы набрать форму. Показали хорошую игру и мы, и ЦСКА, это очень важно перед возобновлением чемпионата. Думаю, все довольны, и самое главное, что обошлось без травм", - сказал Аджоев.

"Арсенал" проведет матч 23-го тура чемпионата России 20 июня со "Спартаком" дома. "Будем пускать на игру по абонементам", - отметил Аджоев.

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