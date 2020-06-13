С футболиста "Челси" Хадсона-Одои сняли обвинения в изнасиловании

ТАСС, 13 июня. Полиция сняла обвинения с полузащитника английского футбольного клуба "Челси" Каллума Хадсон-Одои в изнасиловании. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что 19-летний игрок был задержан из-за нарушения самоизоляции после положительного теста на коронавирус. Позднее стало известно, что правоохранительные органы и скорую помощь в дом футболиста вызывала находившаяся там девушка, которая плохо себя чувствовала. В больнице она сообщила об изнасиловании, а в доме футболиста провели обыск. Позднее он был освобожден под залог.

"В то время, когда в мире происходят более значительные события, я столкнулся с серьезными обвинениями в свой адрес. Я сохранял молчание и полностью сотрудничал с полицией в их расследовании, так как знал, что мое имя вновь будет чистым. По итогам полного и тщательного расследования полиция сообщила, что не будет предпринимать дальнейших действий", - написал Хадсон-Одои.