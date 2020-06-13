ПСЖ подтвердил, что Кавани и Тьяго Силва уйдут по окончании сезона

ТАСС, 13 июня. Форвард Эдинсон Кавани и защитник Тьяго Силва уйдут из французского ПСЖ по завершении сезона. Об этом сообщил спортивный директор футбольного клуба Леонардо, комментарий которого приводит журналист телеканала Sky Sports Фабрицио Романо.

Чемпионат Франции был досрочно завершен после 28 сыгранных туров из-за пандемии коронавируса. ПСЖ продолжает участие в Лиге чемпионов, возобновление которой планируется в начале августа.