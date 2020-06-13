"Бавария" без Левандовского обыграла мёнхенгладбахскую "Боруссию" в чемпионате Германии

ТАСС, 13 июня. Мюнхенская "Бавария" победила "Боруссию" из Мёнхенгладбаха со счетом 2:1 в домашнем матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.

Гол Холанда в компенсированное время принес "Боруссии" победу над "Фортуной"

Счет на 26-й минуте открыл полузащитник "Баварии" Йозуа Зиркзе, воспользовавшись ошибкой голкипера гостей Яна Зоммера при выносе мяча. Второй гол хозяев забил Леон Горецка (86). На 37-й минуте защитник "Баварии" Бенжамен Павар срезал мяч в собственные ворота, он же сделал голевую передачу в случае с победным голом.

Из-за дисквалификации матч пропустил один из двух лучших бомбардиров "Боруссии" в текущем чемпионате Алассан Плеа (10 голов), получивший в прошлом туре красную карточку. Со стороны "Баварии" из-за перебора желтых карточек не смогли принять участие в матче лучший бомбардир Бундеслиги Роберт Левандовский (30 голов) и лучший ассистент чемпионата Томас Мюллер (20 голевых пасов).

"Бавария" продлила беспроигрышную серию в чемпионате до 17 матчей (16 побед, 1 ничья), последнее поражение баварцам нанесла "Боруссия" - в матче первого круга 7 декабря (1:2).

"Бавария" возглавляет турнирную таблицу с 73 очками после 31 тура, за три тура до окончания чемпионата отрыв от идущей на втором месте дортмундской "Боруссии" составляет 7 очков. Мёнхенгладбахская "Боруссия" занимает четвертое место с 56 очками. В следующем туре "Бавария" 16 июня сыграет с бременским "Вердером", в случае победы клуб досрочно обеспечит себе чемпионство. "Боруссия" в тот же день примет "Вольфсбург".

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.