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Футбол в Германии

"Бавария" без Левандовского обыграла мёнхенгладбахскую "Боруссию" в чемпионате Германии

Победа в следующем туре гарантирует баварцам очередное чемпионство
Леон Горецка EPA-EFE/ALEXANDER HASSENSTEIN
Описание
Леон Горецка
© EPA-EFE/ALEXANDER HASSENSTEIN

ТАСС, 13 июня. Мюнхенская "Бавария" победила "Боруссию" из Мёнхенгладбаха со счетом 2:1 в домашнем матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Счет на 26-й минуте открыл полузащитник "Баварии" Йозуа Зиркзе, воспользовавшись ошибкой голкипера гостей Яна Зоммера при выносе мяча. Второй гол хозяев забил Леон Горецка (86). На 37-й минуте защитник "Баварии" Бенжамен Павар срезал мяч в собственные ворота, он же сделал голевую передачу в случае с победным голом.

Из-за дисквалификации матч пропустил один из двух лучших бомбардиров "Боруссии" в текущем чемпионате Алассан Плеа (10 голов), получивший в прошлом туре красную карточку. Со стороны "Баварии" из-за перебора желтых карточек не смогли принять участие в матче лучший бомбардир Бундеслиги Роберт Левандовский (30 голов) и лучший ассистент чемпионата Томас Мюллер (20 голевых пасов).

"Бавария" продлила беспроигрышную серию в чемпионате до 17 матчей (16 побед, 1 ничья), последнее поражение баварцам нанесла "Боруссия" - в матче первого круга 7 декабря (1:2).

"Бавария" возглавляет турнирную таблицу с 73 очками после 31 тура, за три тура до окончания чемпионата отрыв от идущей на втором месте дортмундской "Боруссии" составляет 7 очков. Мёнхенгладбахская "Боруссия" занимает четвертое место с 56 очками. В следующем туре "Бавария" 16 июня сыграет с бременским "Вердером", в случае победы клуб досрочно обеспечит себе чемпионство. "Боруссия" в тот же день примет "Вольфсбург".

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Германии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Бавария31234492-3173
2Боруссия Д31206582-3566
3Лейпциг311711377-3262
4Боруссия М31175958-3856
5Байер30175856-4056
6Вольфсбург311210944-3846
7Хоффенхайм311271242-5243
8Фрайбург311191141-4342
9Айнтрахт Ф311151553-5638
10Герта311081344:5538
11Шальке309111035-4738
12Кельн311051648-5935
13Унион311051637-5435
14Аугсбург30881441-5732
15Майнц30941739-6231
16Фортуна316101533-6128
17Вердер31771735-6428
18Падерборн31481934-6720

 

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