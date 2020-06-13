"Бавария" без Левандовского обыграла мёнхенгладбахскую "Боруссию" в чемпионате Германии

ТАСС, 13 июня. Мюнхенская "Бавария" победила "Боруссию" из Мёнхенгладбаха со счетом 2:1 в домашнем матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.
Счет на 26-й минуте открыл полузащитник "Баварии" Йозуа Зиркзе, воспользовавшись ошибкой голкипера гостей Яна Зоммера при выносе мяча. Второй гол хозяев забил Леон Горецка (86). На 37-й минуте защитник "Баварии" Бенжамен Павар срезал мяч в собственные ворота, он же сделал голевую передачу в случае с победным голом.
Из-за дисквалификации матч пропустил один из двух лучших бомбардиров "Боруссии" в текущем чемпионате Алассан Плеа (10 голов), получивший в прошлом туре красную карточку. Со стороны "Баварии" из-за перебора желтых карточек не смогли принять участие в матче лучший бомбардир Бундеслиги Роберт Левандовский (30 голов) и лучший ассистент чемпионата Томас Мюллер (20 голевых пасов).
"Бавария" продлила беспроигрышную серию в чемпионате до 17 матчей (16 побед, 1 ничья), последнее поражение баварцам нанесла "Боруссия" - в матче первого круга 7 декабря (1:2).
"Бавария" возглавляет турнирную таблицу с 73 очками после 31 тура, за три тура до окончания чемпионата отрыв от идущей на втором месте дортмундской "Боруссии" составляет 7 очков. Мёнхенгладбахская "Боруссия" занимает четвертое место с 56 очками. В следующем туре "Бавария" 16 июня сыграет с бременским "Вердером", в случае победы клуб досрочно обеспечит себе чемпионство. "Боруссия" в тот же день примет "Вольфсбург".
Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|31
|23
|4
|4
|92-31
|73
|2
|Боруссия Д
|31
|20
|6
|5
|82-35
|66
|3
|Лейпциг
|31
|17
|11
|3
|77-32
|62
|4
|Боруссия М
|31
|17
|5
|9
|58-38
|56
|5
|Байер
|30
|17
|5
|8
|56-40
|56
|6
|Вольфсбург
|31
|12
|10
|9
|44-38
|46
|7
|Хоффенхайм
|31
|12
|7
|12
|42-52
|43
|8
|Фрайбург
|31
|11
|9
|11
|41-43
|42
|9
|Айнтрахт Ф
|31
|11
|5
|15
|53-56
|38
|10
|Герта
|31
|10
|8
|13
|44:55
|38
|11
|Шальке
|30
|9
|11
|10
|35-47
|38
|12
|Кельн
|31
|10
|5
|16
|48-59
|35
|13
|Унион
|31
|10
|5
|16
|37-54
|35
|14
|Аугсбург
|30
|8
|8
|14
|41-57
|32
|15
|Майнц
|30
|9
|4
|17
|39-62
|31
|16
|Фортуна
|31
|6
|10
|15
|33-61
|28
|17
|Вердер
|31
|7
|7
|17
|35-64
|28
|18
|Падерборн
|31
|4
|8
|19
|34-67
|20