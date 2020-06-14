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Футбол в Англии

СМИ: "Арсенал" планирует продлить контракт с Ляказеттом

Действующее соглашение французского форварда с клубом рассчитано до лета 2022 года

ТАСС, 14 июня. Лондонский футбольный клуб "Арсенал" планирует продлить контракт с форвардом Александром Ляказеттом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал ESPN.

Отмечается, что 29-летний француз хочет остаться в лондонском клубе. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2022 года.

Ляказетт перешел в "Арсенал" из французского "Лиона" летом 2017 года, за английский клуб француз провел 114 матчей, забив 45 мячей. В составе сборной Франции он провел 16 игр, в которых забил три мяча.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Планируется, что сезон будет возобновлен 17 июня.

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