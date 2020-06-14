Футболисты "Крыльев Советов" и "Рубина" провели второй товарищеский матч за неделю

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты "Крыльев Советов" и "Рубина" в рамках подготовки к возобновлению Тинькофф - Российской премьер-лиги в субботу провели товарищеский матч, который завершился вничью со счетом 1:1. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе самарского клуба.

"Крылья Советов" 19 июня в 23-м туре чемпионата России сыграют на своем поле с "Ахматом". "Рубин" 20 июня в Екатеринбурге сыграет с "Уралом".

"Игра проходила в закрытом режиме на "Самаре-Арене" и завершилась со счетом 1:1. Обе команды не забили пенальти. В нашей команде забил Никита Чернов", - сообщили в пресс-службе.

После этого матча еще тайм провели резервные составы команд. Ранее "Крылья Советов" и "Рубин" провели контрольный матч 8 июня на "Ак Барс Арене" в Казани, игра между основными составами закончилась со счетом 1:1.