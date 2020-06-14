Первый номер драфта НХЛ-2012 Якупов обменян из "Витязя" в "Амур"

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Подмосковный "Витязь" обменял нападающего Наиля Якупова в хабаровский "Амур". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Амура".

Минувший сезон, досрочно завершенный из-за пандемии, Якупов провел в петербургском СКА, в 46 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги он набрал 20 очков (10 голов + 10 передач). В мае он был обменян в "Витязь" на права на 21-летнего нападающего Германа Рубцова, выступающего в Американской хоккейной лиге (АХЛ), и Павла Колтыгина.

"Якупов перешел в "Амур" в обмен на денежную компенсацию", - сообщили в пресс-службе.

26-летний форвард в 2012 году был выбран под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги. В НХЛ он провел 350 матчей за "Эдмонтон", "Сент-Луис" и "Колорадо", в которых набрал 136 (62+74) очков. В составе сборной России форвард становился серебряным и бронзовым призером молодежного чемпионата мира.

В КХЛ Якупов выступал за СКА с 2018 года. В сезоне-2012/13 он защищал цвета нижнекамского "Нефтехимика".