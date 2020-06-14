Агент хоккеиста Саморукова ждет подтверждения от "Эдмонтона" по переходу в ЦСКА

Ранее в воскресенье генеральный менеджер "Эдмонтона" Кен Холланд заявил, что следующий сезон 20-летний хоккеист проведет в составе армейцев, после чего вернется в систему североамериканского клуба.

"Пока еще официального подтверждения этому нет. Но такие переговоры прошли, договоренность есть, однако мы должны получить официальное подтверждение от "Эдмонтона", что клуб отдает на год права на Диму в ЦСКА. Как только такое подтверждение будет получено, можно будет сказать, что Дима переезжает в ЦСКА", - сказал Исаков.

Саморуков был выбран канадским клубом на драфте НХЛ 2017 года под общим 84-м номером. В его активе бронзовые награды молодежного и юниорского чемпионатов мира. Он является воспитанником школы ЦСКА, хоккеист не провел за основную команду ни одной игры, на протяжении трех сезонов он выступал в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) за "Гелф Сторм". В последнем сезоне он играл за фарм-клуб "Эдмонтона" "Бейкерсфилд" в Американской хоккейной лиге (АХЛ), набрал в 47 играх десять (два гола + восемь передач) очков.