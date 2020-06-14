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Допинг в спорте

Дисциплинарный комитет РУСАДА рассмотрит первые дела чувашских легкоатлетов в июне

В период с 2017 по 2019 год был выявлен ряд случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом одного из спортивных училищ Чувашии

ТАСС, 14 июня. Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) планирует рассмотреть первые дела чувашских легкоатлетов в июне. Об этом на онлайн-конференции "Российская легкая атлетика: пути выхода из кризиса" сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

В начале мая Пахноцкая сообщила ТАСС, что материалы по спортсменам уже были переданы в комитет. В ходе расследования РУСАДА в период с 2017 по 2019 год был выявлен ряд случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом одного из спортивных училищ Чувашии. В ходе проверки были опрошены 150 лиц - спортсмены и персонал. РУСАДА установило, что 70 спортсменов использовали запрещенный метод с помощью спортивных врачей.

"В Чувашии речь идет о целом ряде спортсменов: кого-то зафиксировали с капельницей, кто-то признался во время опросов, кто-то напрочь отрицает ее использование. Поэтому подготовительный процесс очень затянулся, - сказала Пахноцкая. - Наши коллеги из обработки результатов были на связи с представителями спортсменов и не всегда оперативно отвечали, признаюсь. Сейчас есть группа порядка 22 человек, которая запросила ускоренные слушания, и, по моей информации, все материалы в дисциплинарный комитет уже переданы, в июне уже будут слушания части этих чувашских дел".

Дисциплинарный антидопинговый комитет является независимой от РУСАДА структурой, которая принимает решение о возможности наказания спортсменов и тренеров, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

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