Богачев: бюджет БК УНИКС в новом сезоне может быть сокращен на 10-15%

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бюджет баскетбольного клуба УНИКС в сезоне-2020/21 может быть сокращен на 10-15%, но окончательная ясность наступит в июле. Об этом ТАСС заявил президент казанского клуба Евгений Богачев.

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Единая лига ВТБ обязует российские клубы открывать бюджеты. Согласно опубликованным перед началом прошлого сезона данным, УНИКС является пятым клубом в лиге по величине бюджета, который составлял 1,001 млрд рублей.

"Мы будем играть в Еврокубке, но целей пока что не ставим никаких. На данный момент много вопросов, в частности по спонсорам. Время непростое, да еще и коронавирус не угасает, но мы ведем работу, - сказал Богачев. - В новом сезоне всем будет тяжело, и мы не исключение, бюджет клуба может быть сокращен на 10-15%, но ясность наступит в июле".

В следующем сезоне УНИКС будет одним из трех российских клубов во втором по значимости европейском клубном соревновании - Еврокубке.