{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единая лига ВТБ

Богачев: бюджет БК УНИКС в новом сезоне может быть сокращен на 10-15%

Президент казанского клуба отметил, что на данный момент есть много вопросов, в том числе по спонсорам
Президент УНИКСа Евгений Богачев Василий Александров/ТАСС
Описание
Президент УНИКСа Евгений Богачев
© Василий Александров/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бюджет баскетбольного клуба УНИКС в сезоне-2020/21 может быть сокращен на 10-15%, но окончательная ясность наступит в июле. Об этом ТАСС заявил президент казанского клуба Евгений Богачев.

На эту тему
Астахов: БК "Химки" сейчас формирует бюджет, после чего будет ясность по контрактам

Единая лига ВТБ обязует российские клубы открывать бюджеты. Согласно опубликованным перед началом прошлого сезона данным, УНИКС является пятым клубом в лиге по величине бюджета, который составлял 1,001 млрд рублей.

"Мы будем играть в Еврокубке, но целей пока что не ставим никаких. На данный момент много вопросов, в частности по спонсорам. Время непростое, да еще и коронавирус не угасает, но мы ведем работу, - сказал Богачев. - В новом сезоне всем будет тяжело, и мы не исключение, бюджет клуба может быть сокращен на 10-15%, но ясность наступит в июле".

В следующем сезоне УНИКС будет одним из трех российских клубов во втором по значимости европейском клубном соревновании - Еврокубке.

Сборные по хоккею
Казахстан подаст заявку на проведение ЧМ-2026 на ближайшем очном конгрессе IIHF
На проведение турнира будут претендовать еще три страны, в случае решения о принятии турнира в другой стране Казахстан подаст заявку на проведение турнира в 2027 году
Читать полностью