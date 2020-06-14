СМИ: Казахстан может принять чемпионат мира по хоккею в 2026 году

ТАСС, 14 июня. Казахстан является одним из четырех претендентов на проведение чемпионата мира по хоккею в 2026 году. Об этом сообщает швейцарский портал Sport.

По словам президента Федерации хоккея Германии Франца Райндля, главным кандидатом на проведение турнира является Швейцария, которая из-за пандемии коронавируса не сумела принять турнир в 2020 году.

"Если Швейцария подаст заявку на проведение турнира в 2026 году, никто не будет голосовать против", - сообщил Райндль.

Однако Райндль подчеркивает, что новые рынки в лице Казахстана, Великобритании или Норвегии также заинтересованы в принятии турнира.

Чемпионат мира по хоккею - 2020 был отменен 21 марта по решению Международной федерации хоккея (IIHF), турнир был запланирован с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне. В 2021 году турнир должен пройти в Минске и Риге, в 2022-м - в Хельсинки и Тампере (Финляндия), в 2023-м - в Санкт-Петербурге, в 2024-м - в чешских Праге и Остраве, в 2025-м - в Швеции и Дании (города пока не определены).