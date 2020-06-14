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Сборные по хоккею

СМИ: Казахстан может принять чемпионат мира по хоккею в 2026 году

По словам президента Федерации хоккея Германии, Казахстан является одним из четырех претендентов, однако наилучшими шансами обладает Швейцария

ТАСС, 14 июня. Казахстан является одним из четырех претендентов на проведение чемпионата мира по хоккею в 2026 году. Об этом сообщает швейцарский портал Sport.

По словам президента Федерации хоккея Германии Франца Райндля, главным кандидатом на проведение турнира является Швейцария, которая из-за пандемии коронавируса не сумела принять турнир в 2020 году.

"Если Швейцария подаст заявку на проведение турнира в 2026 году, никто не будет голосовать против", - сообщил Райндль.

Однако Райндль подчеркивает, что новые рынки в лице Казахстана, Великобритании или Норвегии также заинтересованы в принятии турнира.

Чемпионат мира по хоккею - 2020 был отменен 21 марта по решению Международной федерации хоккея (IIHF), турнир был запланирован с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне. В 2021 году турнир должен пройти в Минске и Риге, в 2022-м - в Хельсинки и Тампере (Финляндия), в 2023-м - в Санкт-Петербурге, в 2024-м - в чешских Праге и Остраве, в 2025-м - в Швеции и Дании (города пока не определены).

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