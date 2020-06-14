Плющенко: новые программы фигуристки Трусовой - это попадание в точку

"Я рад, что мы приехали именно в Кисловодск, дети работают, Саша трудится. Она вообще большая молодец, большая труженица, поэтому все идет, на мой взгляд, неплохо, - рассказал Плющенко. - Сейчас у нас идет постановка программ, они практически готовы, их ставит Сережа Розанов. Я хотел бы показать нашу совместную работу, мне кажется, что у нас получилось. Пока не скажу, какая музыка, вы все увидите на контрольных прокатах, но мне кажется, что мы попали в точку в двух программах, в двух образах".

"Саша прекрасно владеет коньком, у нее прекрасная хореография, просто на это раньше не обращали внимание. Да, работы в хореографии много, но она справляется", - подчеркнул Плющенко.

В мае Плющенко получил статус тренера сборной России, и это, по его признанию, лестный факт, но не самое главное: "Если я включен в сборную как тренер, это великолепно, лестно, я очень рад. Но главная моя задача сейчас - сделать результат, полностью восстановить Сашу, выучить ее новым прыжкам, в том числе достойному тройному акселю, и поменять хореографию ее катания".

Сбор фигуристов группы Плющенко в Кисловодске завершится 15 июля.