Тарасов считает, что делегатов конференции СБР пытаются подкупить с целью смещения Драчева

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Руководитель Федерации биатлона Алтайского края, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Тарасов считает, что противники действующего главы СБР Владимира Драчева пытаются подкупить делегатов намеченной на июль выборной конференции с целью избрания нового президента организации. Об этом он заявил ТАСС.
Внеочередная конференция СБР пройдет 11 июля в подмосковных Химках.
"В преддверии выборов происходят очень некрасивые вещи. Тренера Жамина Геннадия Владимировича, который традиционно представляет наш регион на конференции, убеждают приехать и проголосовать против Драчева. За это обещают оплатить все расходы. То есть идет подкуп избирателей, и мне особенно неприятно, что это происходит за моей спиной", - сказал Тарасов.
По словам олимпийского чемпиона, с этой целью в Алтайский край приезжали вице-президент СБР Валерий Польховский и тренер Николай Князев. "С Польховским это я обсуждать не намерен. Если он приехал для переговоров в Алтайский край, то он должен выйти на меня, а не я должен его искать. Я все же являюсь председателем федерации и старшим тренером, поэтому эти вопросы нужно было сначала обсудить со мной", - подчеркнул он.
"Не знаю, откуда у него вся эта информация. Если у него есть факты, то пускай он их подтверждает. У нас сегодня очень много надуманного есть", - прокомментировал ситуацию вице-президент СБР Валерий Польховский.
Внеочередная выборная конференция была созвана в апреле большинством членов правления СБР, которые высказали недовольство работой Драчева на посту главы организации. В правлении действующего президента поддерживают Тарасов и двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. Потенциальным кандидатом на пост главы СБР является трехкратный чемпион мира, член правления Виктор Майгуров, который в мае 2018 года уступил Драчеву в борьбе за пост президента СБР.