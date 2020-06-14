Тарасов считает, что делегатов конференции СБР пытаются подкупить с целью смещения Драчева

Внеочередная конференция СБР пройдет 11 июля в подмосковных Химках.

"В преддверии выборов происходят очень некрасивые вещи. Тренера Жамина Геннадия Владимировича, который традиционно представляет наш регион на конференции, убеждают приехать и проголосовать против Драчева. За это обещают оплатить все расходы. То есть идет подкуп избирателей, и мне особенно неприятно, что это происходит за моей спиной", - сказал Тарасов.

По словам олимпийского чемпиона, с этой целью в Алтайский край приезжали вице-президент СБР Валерий Польховский и тренер Николай Князев. "С Польховским это я обсуждать не намерен. Если он приехал для переговоров в Алтайский край, то он должен выйти на меня, а не я должен его искать. Я все же являюсь председателем федерации и старшим тренером, поэтому эти вопросы нужно было сначала обсудить со мной", - подчеркнул он.