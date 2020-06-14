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Кризис в российской легкой атлетике

Пожизненно дисквалифицированный тренер Чегин работал с 26 наказанными за допинг атлетами

Он руководил Центром олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе
Виктор Чегин Станислав Красильников/ТАСC
Описание
Виктор Чегин
© Станислав Красильников/ТАСC

ТАСС, 14 июня. Отбывающий пожизненную дисквалификацию тренер Виктор Чегин работал с 26 легкоатлетами, нарушившими антидопинговые правила. Об этом на онлайн-конференции "Российская легкая атлетика: пути выхода из кризиса" заявил вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Эдуард Безуглов.

"В настоящее время у нас имеется действующих 39 тренеров, у которых были дисквалифицированы два спортсмена, у 15 тренеров - три спортсмена, семь тренеров имеют по пять и по четыре дисквалифицированных, четыре тренера - шесть наказанных за допинг и более, пожизненно дисквалифицированный Виктор Чегин имеет 26 попавшихся на нарушениях антидопинговых правил спортсменов. О какой антидопинговой толерантности мы можем сейчас говорить?" - заявил Безуглов.

С 2005 по 2015 год за нарушение антидопинговых правил были наказаны более 20 учеников Чегина.

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Кризис в российской легкой атлетике
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