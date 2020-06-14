ВФЛА работает над созданием системы аннулирования результатов уличенных в допинге атлетов

ТАСС, 14 июня. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) ведет работу по созданию системы аннулирования результатов спортсменов, которые были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Об этом на онлайн-конференции "Российская легкая атлетика: пути выхода из кризиса" заявил вице-президент ВФЛА Эдуард Безуглов.

"ВФЛА до сих пор не аннулировала ни одного результата дисквалифицированного спортсмена, которые были показаны на внутрироссийских соревнованиях. Такая ситуация только на руку "допингерам". В ближайшее время федерация займется этим и намерена привести все в соответствие с мировой практикой" - сообщил Безуглов.

ВФЛА в 2015 году была дисквалифицирована за многочисленные нарушения антидопинговых правил, впоследствии отстранение неоднократно продлевалось. В этой связи российские легкоатлеты с 2016 года вынуждены выступать в нейтральном статусе.

До 1 июля ВФЛА должна оплатить штраф в размере $5 млн, который был наложен за фальсификацию документов по делу серебряного призера чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту Данила Лысенко, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил. Если этого не произойдет, российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях.