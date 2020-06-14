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Кризис в российской легкой атлетике

ВФЛА работает над созданием системы аннулирования результатов уличенных в допинге атлетов

По словам вице-президента ВФЛА Эдуарда Безуглова, на данный момент организация не аннулировала ни одного результата, показанного дисквалифицированным спортсменом на внутрироссийских соревнованиях

ТАСС, 14 июня. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) ведет работу по созданию системы аннулирования результатов спортсменов, которые были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Об этом на онлайн-конференции "Российская легкая атлетика: пути выхода из кризиса" заявил вице-президент ВФЛА Эдуард Безуглов.

"ВФЛА до сих пор не аннулировала ни одного результата дисквалифицированного спортсмена, которые были показаны на внутрироссийских соревнованиях. Такая ситуация только на руку "допингерам". В ближайшее время федерация займется этим и намерена привести все в соответствие с мировой практикой" - сообщил Безуглов.

ВФЛА в 2015 году была дисквалифицирована за многочисленные нарушения антидопинговых правил, впоследствии отстранение неоднократно продлевалось. В этой связи российские легкоатлеты с 2016 года вынуждены выступать в нейтральном статусе.

До 1 июля ВФЛА должна оплатить штраф в размере $5 млн, который был наложен за фальсификацию документов по делу серебряного призера чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту Данила Лысенко, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил. Если этого не произойдет, российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях.

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Кризис в российской легкой атлетике
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