Сборную Казахстана по хоккею может возглавить освобожденный тренер

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборную Казахстана по хоккею может возглавить специалист, не занимающий должность главного тренера в одном из клубов. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев.

С 2009 года сборную Казахстана возглавляли специалисты, которые одновременно занимали должность главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс". Ранее стало известно, что белорусский специалист Андрей Скабелка не стал продлевать контракт с "Барысом", который истекал 30 апреля, и покинул пост главного тренера и в клубе, и в сборной Казахстана. В число кандидатов на пост главного тренера "Барыса" входят три финских специалиста, в том числе и бывший главный тренер сборной Финляндии Кари Ялонен.

"Поскольку все сроки из-за коронавируса сдвинуты, мы не сильно обеспокоены ситуацией с тренером "Барыса", - сказал Каратаев. - Ближайшие турниры до чемпионата мира будут нескоро, матчи Евровызова будут в декабре или феврале. Если "Барыс" выберет тренера, который будет работать только в клубе, будем искать кандидатуру другого специалиста. Это может быть и освобожденный тренер, проблем в этом нет".

Решение по кандидатуре главного тренера "Барыса" будет принято в течение двух недель.