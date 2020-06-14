СМИ: бизнесмен Антон Зингаревич планирует приобрести футбольный клуб "Шатору"

ТАСС, 14 июня. Бывший владелец английского "Рединга" Антон Зингаревич намерен приобрести футбольный клуб "Шатору", выступающий во втором дивизионе чемпионата Франции. Об этом сообщает портал So Foot.

По информации источника, российский бизнесмен сделал предложение руководству клуба о покупке контрольного пакета акций на сумму €8 млн. Отмечается, что в переговорах 38-летнему Зингаревичу помогает бывший вице-президент "Монако" Вадим Васильев.

Зингаревич был владельцем "Рединга" с 2012 по 2014 год. В сезоне-2012/13 клуб выступал в Английской премьер-лиге.

Первенство второго дивизиона во Франции было досрочно завершено из-за пандемии коронавируса. "Шатору" занял 15-е место в таблице, набрав в 28 играх 34 очка.