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Футбол в Германии

"Аугсбург" благодаря голу на первой минуте обыграл "Майнц" в матче чемпионата Германии

"Аугсбург" третий раз в сезоне забил на первой минуте

ТАСС, 14 июня. "Аугсбург" победил на выезде "Майнц" со счетом 1:0 во встрече 31-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Единственный гол забил на 43-й секунде встречи нападающий Флориан Нидерлехнер.

"Аугсбург" третий раз в сезоне забил на первой минуте, повторив рекорды "Дуйсбурга" (1974/75) и "Саарбрюккена" (1985/86). Нидерлехнер проводит дебютный сезон за клуб, в 31 матче чемпионата он забил 12 голов и отдал восемь голевых передач.

Благодаря победе "Аугсбург" поднялся на 13-ю строчку таблицы, набрав 35 очков. "Майнц" с 31 очком идет на 15-м месте.

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Германии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Бавария31234492-3173
2Боруссия Д31206582-3566
3Лейпциг311711377-3262
4Боруссия М31175958-3856
5Байер30175856-4056
6Вольфсбург311210944-3846
7Хоффенхайм311271242-5243
8Фрайбург311191141-4342
9Айнтрахт Ф311151553-5638
10Герта311081344:5538
11Шальке309111035-4738
12Кельн311051648-5935
13Аугсбург31981442-5735
14Унион311051637-5435
15Майнц31941839-6331
16Фортуна316101533-6128
17Вердер31771735-6428
18Падерборн31481934-6720

 

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