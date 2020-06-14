"Аугсбург" благодаря голу на первой минуте обыграл "Майнц" в матче чемпионата Германии

ТАСС, 14 июня. "Аугсбург" победил на выезде "Майнц" со счетом 1:0 во встрече 31-го тура чемпионата Германии по футболу.
Единственный гол забил на 43-й секунде встречи нападающий Флориан Нидерлехнер.
"Аугсбург" третий раз в сезоне забил на первой минуте, повторив рекорды "Дуйсбурга" (1974/75) и "Саарбрюккена" (1985/86). Нидерлехнер проводит дебютный сезон за клуб, в 31 матче чемпионата он забил 12 голов и отдал восемь голевых передач.
Благодаря победе "Аугсбург" поднялся на 13-ю строчку таблицы, набрав 35 очков. "Майнц" с 31 очком идет на 15-м месте.
Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|31
|23
|4
|4
|92-31
|73
|2
|Боруссия Д
|31
|20
|6
|5
|82-35
|66
|3
|Лейпциг
|31
|17
|11
|3
|77-32
|62
|4
|Боруссия М
|31
|17
|5
|9
|58-38
|56
|5
|Байер
|30
|17
|5
|8
|56-40
|56
|6
|Вольфсбург
|31
|12
|10
|9
|44-38
|46
|7
|Хоффенхайм
|31
|12
|7
|12
|42-52
|43
|8
|Фрайбург
|31
|11
|9
|11
|41-43
|42
|9
|Айнтрахт Ф
|31
|11
|5
|15
|53-56
|38
|10
|Герта
|31
|10
|8
|13
|44:55
|38
|11
|Шальке
|30
|9
|11
|10
|35-47
|38
|12
|Кельн
|31
|10
|5
|16
|48-59
|35
|13
|Аугсбург
|31
|9
|8
|14
|42-57
|35
|14
|Унион
|31
|10
|5
|16
|37-54
|35
|15
|Майнц
|31
|9
|4
|18
|39-63
|31
|16
|Фортуна
|31
|6
|10
|15
|33-61
|28
|17
|Вердер
|31
|7
|7
|17
|35-64
|28
|18
|Падерборн
|31
|4
|8
|19
|34-67
|20