"Аугсбург" благодаря голу на первой минуте обыграл "Майнц" в матче чемпионата Германии

ТАСС, 14 июня. "Аугсбург" победил на выезде "Майнц" со счетом 1:0 во встрече 31-го тура чемпионата Германии по футболу.

Единственный гол забил на 43-й секунде встречи нападающий Флориан Нидерлехнер.

"Аугсбург" третий раз в сезоне забил на первой минуте, повторив рекорды "Дуйсбурга" (1974/75) и "Саарбрюккена" (1985/86). Нидерлехнер проводит дебютный сезон за клуб, в 31 матче чемпионата он забил 12 голов и отдал восемь голевых передач.

Благодаря победе "Аугсбург" поднялся на 13-ю строчку таблицы, набрав 35 очков. "Майнц" с 31 очком идет на 15-м месте.

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.