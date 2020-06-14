Футболисты "Динамо" разгромили "Спартак" в товарищеском матче

ТАСС, 14 июня. Московское "Динамо" обыграло со счетом 4:1 столичный "Спартак" в товарищеском матче в рамках подготовки к возобновлению чемпионата России по футболу. Результат встречи сообщил на своей странице в Instagram главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков.

В составе победителей голы забили Сергей Паршивлюк, Кирилл Панченко, дубль на счету Клинтона Н'Жи.

Ранее "Динамо" провело 7 июня товарищеский матч с московским "Локомотивом" (1:1). В рамках чемпионата России "Динамо" в гостях сыграло вничью с красно-белыми (0:0) и уступило дома (0:2).

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги был приостановлен из-за коронавируса 17 марта после 22 туров из 30. "Динамо" 21 июня сыграет в гостях с "Краснодаром". Московская команда с 30 очками занимает шестое место в турнирной таблице.

"Спартак" занимает восьмое место, набрав 28 очков. Первый матч после паузы в чемпионате красно-белые проведут в гостях против тульского "Арсенала" 20 июня.