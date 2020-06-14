Дмитрий Черышев: матчам чемпионата Испании по футболу не хватает присутствия болельщиков

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Нехватка болельщиков на трибунах была заметна уже на первых матчах возобновленного чемпионата Испании по футболу, в том числе в двух дерби "Севилья" - "Бетис" и "Валенсия" - "Леванте". Таким мнением с ТАСС поделился тренер Дмитрий Черышев, отец игрока "Валенсии" Дениса Черышева.

Чемпионат Испании возобновился 11 июня, "Севилья" обыграла "Бетис" со счетом 2:0. На следующий день "Валенсия" сыграла вничью с "Леванте" со счетом 1:1. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса.

"Севильское дерби для меня стало разочарованием, обычно болельщики перед матчем поют гимн команды плюс там всегда была большая интрига, - отметил Черышев. - А сегодня из-за пандемии это выглядело так - одна команда хорошо играет, другая плохо, поскольку к доигровке чемпионата они подошли в совершенно разном физическом состоянии. "Севилья" была куда мобильнее, она больше и лучше играла, создавала много моментов, а "Бетис" выглядела беззубо, не считая одного момента игрой головой. Еще меня разочаровало, что в первой игре не было достаточного звукового сопровождения, как в последующих матчах".

"Валенсийское дерби выглядело иначе - обе команды подошли в хорошей форме, и мне очень понравилась игра с большой интригой. Болельщиков не было, а ведь прежде всего они ведут свои команды вперед, - подчеркнул Черышев. - И все-таки и "Валенсия", и "Леванте" проводили очень хорошие атаки, хорошо играли позиционно, пусть немного и не хватило в завершающей стадии, но это вопрос игровой практики, которая придет со временем".

Черышев отметил, что не почувствовал неуверенности ни в игре "Валенсии", ни в игре "Леванте": "Практически все тренировались в домашних условиях, и неуверенности я не почувствовал - дерби есть дерби, каждый в нем решает свои задачи - "Леванте" нужно закрепиться в чемпионате, "Валенсия" решает задачу попадания в Лигу чемпионов или Лигу Европы. У каждой команды свои задачи. То же самое и у других команд, поэтому каждый матч сейчас будет самым важным".

Комментируя игру своего сына в матче с "Леванте", Черышев отметил настрой футболиста: "Со стороны я видел, что Денис вышел с огромным желанием помочь команде, участвовал во многих атакующих действиях. В первом тайме игра была на равных, в начале второго "Валенсия" владела преимуществом, после чего игра стала абсолютно равной. С выходом на поле Дениса, [Даниэля] Васса и [Кевина] Гамейро "Валенсия" преобразилась - стала больше атаковать у ворот соперника. Жалко, что на последней минуте добавленного времени пропустили такой злополучный гол с пенальти".