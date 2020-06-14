Фазель: швейцарская заявка на ЧМ-2026 по хоккею будет иметь небольшое преимущество

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заявка Швейцарии на проведение чемпионата мира по хоккею 2026 года будет иметь небольшое преимущество при выборе страны - хозяйки турнира. Об этом ТАСС рассказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Швейцария должна была принять чемпионат мира этого года, турнир был отменен из-за коронавируса. Ранее в воскресенье президент Федерации хоккея Германии, член совета IIHF Франц Райндль сообщил, что Швейцария, Казахстан, Великобритания и Норвегия заинтересованы в проведении турнира. Позднее генсек Казахстанской федерации хоккея в беседе с ТАСС подтвердил намерения страны принять мировое первенство. Места проведения турниров до 2025 года уже определены.

"Что касается чемпионата мира - 2026 в Казахстане, почему нет? Но Швейцария будет иметь небольшое преимущество. Она примерно каждые 10 лет проводит турнир. Но это хорошая идея - провести турнир в Казахстане, так как правительство поддерживает там хоккей, Казахстан проводил зимнюю Универсиаду, имеет отличные арены в Нур-Султане и Алма-Ате, это хоккейная большая страна с отличными болельщиками", - сказал Фазель.

"Пока рановато говорить, будем ли мы обсуждать в следующем году на конгрессе проведение чемпионата мира 2026 года, нам надо обсудить проведение турниров до этого", - добавил он.

Чемпионат мира в 2021 году должен пройти в Минске и Риге, в 2022-м - в Хельсинки и Тампере (Финляндия), в 2023-м - в Санкт-Петербурге, в 2024-м - в чешских Праге и Остраве, в 2025-м - в Швеции и Дании (города пока не определены).