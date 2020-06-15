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Влияние коронавируса на спорт

Бывший футболист сборной Мексики Падилья умер из-за коронавируса

Ему было 77 лет

ТАСС, 15 июня. Бывший футболист сборной Мексики Аарон Падилья умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщает телеканал CNN.

Причиной его смерти стала коронавирусная инфекция.

Падилья провел в составе сборной Мексики 55 матчей и забил 8 мячей. Он выступал на двух чемпионатах мира (1966, 1970). На клубном уровне Падилья играл за мексиканские "Пумас", "Атланте" и "Веракрус".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 7,7 млн человек, около 430 тыс. умерли. В Мексике новым коронавирусом заразились 146 837 человек, умерли 17 141.

Теги
МексикаВлияние коронавируса на спорт
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