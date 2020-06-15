Украинский волейболист Пашицкий заявил, что получит российское гражданство

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Украинский волейболист петербургского "Зенита" Дмитрий Пашицкий получит российское гражданство. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Вопрос с российским паспортом решен. Сборная России? Мне кажется, что российские блокирующие - сильнейшие в мире. Я играл в разных чемпионатах и мне есть, с чем сравнивать", - сказал 32-летний спортсмен.

"Но если вызов поступит - разумеется, я готов", - добавил собеседник агентства.

На прошлой неделе известно о том, что Пашицкий перешел из "Кузбасса" в "Зенит". Ранее блокирующий выступал в эстонских, польских и французских клубах.