Как будут организованы матчи чемпионата России по футболу. Главное

На матчи может быть допущено ограниченное число зрителей — 10% от вместимости стадиона клубов премьер-лиги.

5 июня по итогам общего собрания клубов РПЛ было принято решение о том, что болельщики гостевых клубов не смогут присутствовать на играх.

9 июня президент РФС Александр Дюков по итогам исполкома организации объявил о том, что союз вышел с инициативой об исключении VIP-лож из 10% заполняемости стадиона. По его словам, такое решение основано на том, что "клубы хотят заполнять полностью ложи из-за экономической составляющей". Глава организации отметил, что ложи, по расчетам РФС, составляют 2% от 10% квоты, что не очень справедливо по отношению к остальным болельщикам.

Также Дюков отметил, что использование VIP-лож не увеличит риск для болельщиков, поскольку у первых есть отдельные входы и выходы. Президент РФС подчеркнул, что со стороны клубов должны быть реализованы определенные меры: наличие барьерного стекла в ложах, влажная уборка с дезинфицирующими средствами, установка ультрафиолетовых ламп для обеззараживания воздуха в присутствии людей без причинения вреда здоровью.

Президент РФС считает, что если все эти меры будут приняты, то это позволит использовать ложи, увеличить посещаемость, но не ухудшить общую эпидемиологическую ситуацию. Он рассчитывает на то, что данная инициатива будет поддержана Роспотребнадзором.