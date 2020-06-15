Российский боец Махачев может провести бой в UFC в июле-августе

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев может провести поединок в конце июля или начале августа. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Махачев, возможно, подерется в конце июля - августе. Работаем над этим. У него основная проблема - соперник, а в этих условиях ситуация усложняется", - сказал Магомедов.

Махачев должен был провести поединок в апреле на турнире UFC 249, но бой был отменен из-за пандемии коронавируса. Всего на счету 28-летнего бойца 18 побед и одно поражение.