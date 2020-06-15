{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Российский борец Махов заявил об отсутствии взаимоотношений с UFC

В начале 2020 года стало известно, что допинг-проба 32-летнего спортсмена дала положительный результат

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по вольной борьбе Билял Махов заявил об отсутствии контактов с представителями Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

На эту тему
Призер ОИ Махов может быть дисквалифицирован на два года за допинг

Ранее Махов подписал бессрочный контракт с UFC, по которому он мог в любой момент начать выступления. В начале 2020 года стало известно, что допинг-проба 32-летнего Махова дала положительный результат. Позднее в UFC сообщили об отсутствии контракта со спортсменом.

"Когда у меня была операция на спину, они предлагали мне прилететь в Лас-Вегас, пройти реабилитацию. Я не отреагировал на это сообщение, поэтому общение сошло на нет. Сам контракт, когда был заключен, подписывался без каких-либо обязательств", - сказал Махов.

Махов является трехкратным чемпионом мира по вольной борьбе (2007, 2009, 2010), серебряным призером Игр 2012 года.

Теги
ММА
Кандидат в губернаторы Токио пообещал отменить Олимпиаду в случае победы на выборах
Ранее оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в 2021 году
Читать полностью