Сборная России по скелетону начинает подготовку к сезону на базе "Юг-Спорт" в Сочи

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сборная России по скелетону 15 июня начинает первый тренировочный сбор на сочинской базе "Юг-Спорт". Как сообщил ТАСС старший тренер команды Денис Алимов, в Сочи прилетят все ведущие скелетонисты страны, за исключением олимпийского чемпиона Александра Третьякова.

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Первоначально планировалось, что скелетонисты начнут готовиться к сезону в середине мая, однако пандемия коронавируса вынудила тренерский штаб сборной и федерацию отложить сбор на месяц.

"Я уже нахожусь в Сочи, а спортсмены прилетят сюда сегодня вечером, - сказал Алимов. - Во вторник утром будет тестирование на коронавирус. После этого спортсмены сядут на карантин и будут ждать результатов тестов".

Главным стартом сезона-2020/21 станет чемпионат мира, который пройдет в середине февраля в американском Лейк-Плэсиде.