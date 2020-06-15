СМИ: главный тренер "Тоттенхэма" Моуринью заинтересован в переходе Тьяго Силвы

ТАСС, 15 июня. Главный тренер английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Жозе Моуринью заинтересован в трансфере бразильского защитника Тьяго Силвы. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Sun.

Ранее спортивный директор французского "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Леонардо сообщил, что Силва и уругвайский нападающий Эдинсон Кавани покинут клуб по окончании сезона.

Отмечается, что 35-летний Силва должен заменить в составе "Тоттенхэма" бельгийского защитника Яна Вертонгена, соглашение которого с лондонским клубом заканчивается в конце текущего сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. Однако помешать переходу Силвы в "Тоттенхэм" может зарплата футболиста, который в ПСЖ получает около €390 тыс. в неделю.

Силва перешел в ПСЖ из итальянского "Милана" в 2012 году, в дебютном сезоне он был назначен капитаном команды и стал чемпионом Франции. Всего футболист сыграл за парижан в 310 матчах, отметившись 17 голами и пятью голевыми передачами. Всего в составе парижской команды он по шесть раз выиграл чемпионат и Суперкубок Франции, пять раз - Кубок французской лиги, четыре раза - Кубок Франции.