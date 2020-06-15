Минспорт утвердил Анастасию Попкову главным тренером сборной России по горнолыжному спорту

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин утвердил Анастасию Попкову в должности главного тренера сборной России по горнолыжному спорту. Об этом сообщил ТАСС президент Российской федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников.

"Олег Васильевич Матыцин утвердил Анастасию Попкову главным тренером сборной России по горнолыжному спорту", - сказал Мельников.

Попковой 15 июня исполняется 38 лет. По словам Мельникова, она в федерации фактически исполняла обязанности главного тренера еще в прошлом сезоне, официально являясь тренером женской команды.