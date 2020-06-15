{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Краснодар" продлил контракт с футболистом Бергом на один год

Новое соглашение с 33-летним нападающим рассчитано до 30 июня 2021 года
Маркус Берг Андрей Шрамко/ТАСС
Описание
Маркус Берг
© Андрей Шрамко/ТАСС

ТАСС, 15 июня. Футбольный клуб "Краснодар" продлил контракт со шведским нападающим Маркусом Бергом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 33-летним форвардом рассчитано до 30 июня 2021 года.

На эту тему
Владельцы абонементов ФК "Краснодар" смогут посетить оставшиеся домашние матчи сезона

Берг перешел в "Краснодар" летом 2019 года, в составе российской команды он провел 26 матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Кроме того, "Краснодар" продлил контракт с вратарем Станиславом Крицюком до окончания текущего сезона. Соглашение с 29-летним голкипером истечет 31 июля 2019 года. За "Краснодар" Крицюк выступает с 2016 года, он провел за команду 72 матча, в которых пропустил 63 гола.

Сезон-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги был приостановлен из-за пандемии коронавируса после 22 туров. "Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 41 очко, по дополнительным показателям уступая московскому "Локомотиву" и проигрывая девять очков санкт-петербургскому "Зениту". В первом туре после возобновления чемпионата "Краснодар" 21 июня примет московское "Динамо", встреча начнется в 20:00 мск.

Теги
Российский футбол
Зимние олимпийские виды спорта
Минспорт утвердил Анастасию Попкову главным тренером сборной России по горнолыжному спорту
В прошлом сезоне специалист тренировала женскую команду страны
Читать полностью