Первый в мире музей современного пятиборья откроется в московском центре "Северный"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. В начале сентября в московском конноспортивном центре "Северный" официально должен открыться первый в мире музей современного пятиборья. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов.

Новый Центр современного пятиборья, который построен в московском районе Северный, уже готов к использованию, на прошлой неделе было получено официальное разрешение на эксплуатацию. 15 июня, как писал ранее ТАСС, в нем начнут тренировки ведущие пятиборцы страны, включая олимпийского чемпиона 2016 года Александра Лесуна.

"Практически завершено строительство нашего нового пятиборного комплекса, где будут проходить все последующие крупные турниры, в том числе Кубок Кремля и чемпионат России. Сейчас на деньги федерации там строится первый в мире пятиборный музей. Он будет интерактивным, но часть экспозиции можно увидеть уже сегодня. Официальное открытие музея я хочу приурочить к Кубку Кремля, который должен состояться 6 сентября", - отметил Аминов.