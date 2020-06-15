Первый в мире музей современного пятиборья откроется в московском центре "Северный"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. В начале сентября в московском конноспортивном центре "Северный" официально должен открыться первый в мире музей современного пятиборья. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов.
Новый Центр современного пятиборья, который построен в московском районе Северный, уже готов к использованию, на прошлой неделе было получено официальное разрешение на эксплуатацию. 15 июня, как писал ранее ТАСС, в нем начнут тренировки ведущие пятиборцы страны, включая олимпийского чемпиона 2016 года Александра Лесуна.
"Практически завершено строительство нашего нового пятиборного комплекса, где будут проходить все последующие крупные турниры, в том числе Кубок Кремля и чемпионат России. Сейчас на деньги федерации там строится первый в мире пятиборный музей. Он будет интерактивным, но часть экспозиции можно увидеть уже сегодня. Официальное открытие музея я хочу приурочить к Кубку Кремля, который должен состояться 6 сентября", - отметил Аминов.
"Князь Монако Альбер II (член МОК - прим. ТАСС) и Хуан Антонио Самаранч - младший (член МОК, сын седьмого президента организации Хуана Антонио Самаранча - прим. ТАСС) мне передали в музей очень интересный артефакт, этим людям будет выделен отдельный стенд. Хотя сам музей не будет являться хранилищем артефактов, а будет интерактивным, как я уже говорил. Там можно будет смотреть фильмы, проводить занятия для юных спортсменов. Нашим проектом очень заинтересовались московские власти, а школьники района Северный будут посещать этот музей в рамках учебной программы", - заключил собеседник ТАСС.
В трехэтажном здании Центра современного пятиборья, площадь которого составляет более 20,2 тыс. кв. м, одновременно могут заниматься 270 спортсменов. В новом здании обустроены плавательный бассейн с трибунами на 300 человек, конноспортивный манеж с трибунами и конюшней на 40 лошадей, а также тиры для стрельбы из лука, пневматического оружия и оружия с лазерными насадками.