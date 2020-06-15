Forbes: US Open состоится, несмотря на протесты теннисистов

ТАСС, 15 июня. Руководство Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в ближайшее время опубликует официальное заявление о проведении турнира. Об этом сообщает американский журнал Forbes со ссылкой на свои источники.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) в скором времени должны одобрить план проведения турнира с 31 августа по 13 сентября. По информации источников, переговоры почти завершены, достигнуты договоренности с ассоциациями.

Ожидается, что на арену не будут допущены болельщики и журналисты, но данная информация пока не подтверждена. Также спортсменам разрешается прибыть на турнир только с одним человеком в команде, а физиотерапевты, массажисты и остальной персонал будут предоставлены US Open.