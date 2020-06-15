Главный тренер российских горнолыжников Попкова назвала подготовку резерва важной задачей

"Назначение не стало неожиданностью, последние два-три года я исполняла функции заместителя главного тренера, моим предшественником был Урбан Планиншек. Я возглавляла женскую команду и была его заместителем, - отметила Попкова. - Что касается задач на посту главного тренера, то у команды главная задача - выступать в лидирующих позициях на мировой арене, на этапах Кубка мира, Олимпийских играх, юношеских играх и фестивалях".

"Очень важной задачей является отбор молодых и перспективных ребят, которые в будущем составят наш резерв. Резерв должен быть всегда, подготовка горнолыжника высокого уровня - это не задача года-двух, это может занимать пять-восемь лет, ребята попадают в кандидаты для включения в команду, в резерв в возрасте 16-17 лет, а средний возраст горнолыжника высокого уровня - примерно 30 с лишним лет у мужчин и 27 лет у женщин. Можете представить, сколько времени нужно для того, чтобы набраться опыта и мастерства. Так что одной из наших важных задач является формирование крепкого и надежного резерва, который сможет закрыть тылы и прийти на место тех, кто уже соревнуется в Кубке мира", - добавила собеседница агентства.