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Зимние олимпийские виды спорта

Главный тренер российских горнолыжников Попкова назвала подготовку резерва важной задачей

Специалист также рассказала о своих задачах на новом посту

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Главной задачей российских горнолыжников является успешное выступление на мировых стартах, но важной задачей для тренеров также является отбор молодых спортсменов и подготовка резерва команды. Такое мнение ТАСС высказала главный тренер сборной России по горнолыжному спорту Анастасия Попкова.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин утвердил Попкову в должности главного тренера сборной России по горнолыжному спорту. По словам президента Российской федерации горнолыжного спорта Леонида Мельникова, специалист фактически исполняла обязанности главного тренера еще в прошлом сезоне, официально являясь тренером женской команды.

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"Назначение не стало неожиданностью, последние два-три года я исполняла функции заместителя главного тренера, моим предшественником был Урбан Планиншек. Я возглавляла женскую команду и была его заместителем, - отметила Попкова. - Что касается задач на посту главного тренера, то у команды главная задача - выступать в лидирующих позициях на мировой арене, на этапах Кубка мира, Олимпийских играх, юношеских играх и фестивалях".

"Очень важной задачей является отбор молодых и перспективных ребят, которые в будущем составят наш резерв. Резерв должен быть всегда, подготовка горнолыжника высокого уровня - это не задача года-двух, это может занимать пять-восемь лет, ребята попадают в кандидаты для включения в команду, в резерв в возрасте 16-17 лет, а средний возраст горнолыжника высокого уровня - примерно 30 с лишним лет у мужчин и 27 лет у женщин. Можете представить, сколько времени нужно для того, чтобы набраться опыта и мастерства. Так что одной из наших важных задач является формирование крепкого и надежного резерва, который сможет закрыть тылы и прийти на место тех, кто уже соревнуется в Кубке мира", - добавила собеседница агентства.

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