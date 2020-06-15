Российские горнолыжники планируют проведение сбора в Аргентине или Чили

Первый учебно-тренировочный сбор перед следующим сезоном горнолыжники проводят в Кабардино-Балкарии.

"Ведем переговоры с курортами в Аргентине и Чили, в данный момент в Аргентине более благоприятная ситуация. Они будут готовы нас принять, но все будет зависеть от того, смогут ли аргентинские власти принимать граждан России, второй момент - смогут ли российские граждане покидать территорию страны. Это, к сожалению, зависит не от нас, мы ведем работу в этом направлении. Но все будет зависеть от того, когда стабилизируется ситуация с коронавирусом в мире", - рассказала Попкова.

"У нас есть план "Б", по нему сборы запланированы на ледниках в Швейцарии. Это резервный вариант, мы тоже не знаем, сможем ли туда выехать, поэтому сейчас говорим про август. Аргентина и Чили все-таки на первом месте, это южное полушарие, сейчас там зима. Это более естественные и натуральные условия, в которых можно смоделировать соревновательный период, в том числе тестировать лыжи, все-таки летний снег и зимний снег различаются", - пояснила собеседница агентства.