Белозеров возглавил резервный состав мужской сборной России по биатлону

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сергей Белозеров назначен старшим тренером резервного состава мужской сборной России по биатлону. Об этом специалист рассказал ТАСС.

В прошлом сезоне Белозеров работал старшим тренером мужской команды. В мае на этом посту его сменил Юрий Каминский, однако решением правления Союза биатлонистов России (СБР) Белозеров остался в тренерском штабе команды.

"Мы распределили обязанности, я перешел на должность старшего тренера резервной команды, - сказал Белозеров. - Сожалений по этому поводу нет. Ближе к отборам будем смотреть, возможно, на соревновательный период произойдет перераспределение тренеров по их функционалу. Но окончательно это будет решено уже глубокой осенью".

Белозеров уточнил, что будет тренировать биатлонистов, включенных в команду "Б". Пост старшего тренера по резерву сохранит Николай Большаков, он продолжит работать с юниорскими и юношескими составами.