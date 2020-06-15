"Амур" рассчитывает, что первый номер драфта НХЛ Якупов будет играть в первом звене

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хабаровский "Амур" рассчитывает, что перешедший в клуб форвард Наиль Якупов будет играть в первом звене. Об этом ТАСС заявил первый вице-президент "Амура" Александр Филиппенко.

"Мы рассчитываем, что он будет в нашей команде. Что касается финансовых условий в отношении него, то в потолок мы попадаем, поэтому с этим проблем не будет. Думаю, что это человек для первого звена, он должен дать толчок нашему клубу в плане развития", - сказал Филиппенко.

Вице-президент "Амура" также рассказал о трансферных планах клуба. "Нам будут нужны нападающий и защитник. Мы также рассчитываем, что братья Ушенины (Владислав и Вячеслав - прим. ТАСС) подпишут контракты, условия мы им озвучили. Время еще до начала сезона есть, мы парней не торопим, надеемся, что они будут в нашей команде", - отметил он.

26-летний Якупов, выбранный под общим первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги в 2012 году, в прошлом сезоне выступал за петербургский СКА. В 46 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги он набрал 20 очков (10 голов + 10 передач). В мае он был обменян в "Витязь" на права на 21-летнего нападающего Германа Рубцова, выступающего в Американской хоккейной лиге (АХЛ), и Павла Колтыгина.

В НХЛ Якупов провел 350 матчей за "Эдмонтон", "Сент-Луис" и "Колорадо", в которых набрал 136 (62+74) очков. В составе сборной России форвард становился серебряным и бронзовым призером молодежного чемпионата мира.