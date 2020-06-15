СМИ: следующий сезон чемпионата Италии по футболу стартует 12 сентября

Данное решение должно быть утверждено на совете лиги 15 июня.

ТАСС, 15 июня. Старт сезона-2020/21 чемпионата Италии по футболу намечен на 12 сентября. Об этом сообщает телеканал Sport Italia .

"Наполи" сыграет с "Ювентусом" в финале Кубка Италии по футболу

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Чемпионат и Кубок Италии были приостановлены в начале марта по причине пандемии коронавируса. Сезон в чемпионате возобновится 20 июня, ответные полуфинальные кубковые встречи прошли 12 и 13 июня, в финале 17 июня встретятся "Ювентус" и "Наполи".

Итальянское первенство станет четвертым из пяти ведущих европейских чемпионатов, которое возобновится после паузы, вызванной пандемией. Сезон в Германии возобновился в середине мая, в Испании - 11 июня, матчи Английской премьер-лиги вновь будут проходить с 17 июня.

Согласно рекомендациям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), национальные турниры должны быть завершены до 3 августа для проведения в августе оставшихся матчей еврокубковых турниров.